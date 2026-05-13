Çin-Abd Ekonomik ve Ticari İstişarelerinin Son Turu Güney Kore'de Düzenlendi

Güney Kore'de toplanan Çin ve ABD heyetleri, ekonomik ve ticari konular üzerine yapıcı bir görüş alışverişi gerçekleştirdi. Toplantıda, karşılıklı saygı ve işbirliği vurgulandı.

SEUL, 13 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'de bir araya gelen Çin ve ABD heyetleri, karşılıklı ilgi alanına giren ekonomik ve ticari konular ile tatbiki işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Ekonomik ve ticari istişarelerde Çin heyetine, Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işlerinden sorumlu baş temsilci He Lifeng, ABD heyetine ise Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık etti.

Görüşmede taraflar, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakat doğrultusunda karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlılıklarını vurguladı.

