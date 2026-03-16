Çin: ABD ile İstikrarlı Ticari İlişkilerin İki Ülke ve Dünyaya Faydalı Olduğu Konusunda Mutabık Kaldık

PARİS, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Chenggang, pazartesi günü Paris'teki Çin-ABD ekonomik ve ticari görüşmelerinin son turunun ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çin ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin derinlemesine, samimi ve yapıcı geçtiğini belirten Li, istikrarlı ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin, hem iki ülkeye hem de dünyaya faydalı olduğu konusunda ABD ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Çinli temsilci, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla ikili bir çalışma mekanizması kurulması konusunu ele aldığını ifade etti.

Li ayrıca, 301. Madde kapsamındaki soruşturmalara ilişkin tutumlarının tutarlı olduğunu belirterek, bu tür tek taraflı soruşturmalara karşı olduklarını da vurguladı.

