Çin ve ABD Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD'nin Oregon eyaleti Senato Başkanı Rob Wagner ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği vurgulandı. Han, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama mesajı verdi.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de ABD'nin Oregon eyaleti Senato Başkanı Rob Wagner ile bir araya geldi.

Salı günkü görüşmede, iki ülke lideri arasında yılın başından bu yana yapılan telefon görüşmelerinde bir dizi önemli mutabakat sağlandığına dikkat çeken Han, geniş ortak çıkarları ve umut verici işbirliği beklentileri olan iki ülkenin ortak ve dost olabileceğini ve olması gerektiğini söyledi.

Han, iki tarafa ve dünyaya fayda sağlamak amacıyla ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan sonuçları konusunda kendileriyle çalışmasını ve yeni dönemde iki büyük ülkenin iyi geçinmenin doğru yolunu bulmasını temenni ettiklerini belirtti.

Oregon'un uzun süredir Çin ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler sürdürdüğünü ifade eden Han, Oregon eyaleti Senato Başkanı Wagner ve ABD Kongresi üyelerinin, iki taraf arasındaki iletişimi ve etkileşimi geliştirmeye devam etmeleri, halklar arası ilişkileri derinleştirmeleri ve alt ulusal Çin-ABD işbirliğini teşvik etmede örnek rol oynamaları temennilerini de dile getirdi.

Wagner ise Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi dördüncü genel kurulunun başarılı geçmesi yönünde dileklerini iletti. Alt ulusal düzeyde Çin-ABD işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten Wagner, Oregon eyaleti olarak Çin ile dostane işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye yönelik yasa tasarısını kabul ettiklerini de hatırlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
