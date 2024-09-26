Çin ve ABD Arasında Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Görüşmeleri

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Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çarşamba günü video bağlantısı aracılığıyla ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sekreteri Alejandro Mayorkas ile samimi, profesyonel ve uygulamaya dönük görüş alışverişinde bulundu.

ANONS (İngilizce): TAN YIXIAO, Xinhua muhabiri

Wang, iki tarafın iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ciddiyetle uyguladıklarını, karşılıklı saygı, anlaşmazlık yönetimi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine bağlı kaldıklarını ve uyuşturucu kontrolü, yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve bireysel vakalarda işbirliği gibi alanlarda birçok görünür sonuç elde ettiklerini söyledi.

Wang, Çin'in ABD ile her düzeyde iletişimi sürdürmeye ve iki ülke arasında istikrarlı ve uzun vadeli kolluk kuvvetleri işbirliğini ısrarla talep etmeye istekli olduğunu ve ABD tarafının Çin'in endişelerini ele almaya önem vermesi, somut eylemlerle samimiyetini göstermesi ve işbirliğini derinleştirmenin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini belirtti.

İki taraf kolluk kuvvetleri alanındaki önemli konularda iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)