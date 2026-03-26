Çin, Uzaya İki Yeni Uydu Gönderdi

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, Siwei Gaojing-2 05 ve Siwei Gaojing-2 06 uydularını belirlenen yörüngeye ulaştırdı. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerinin 634. göreviydi.

TAİYUAN, 26 Mart (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya iki yeni uydu gönderdi.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden perşembe günü Beijing saatiyle 06.51'de fırlatılan roket, Siwei Gaojing-2 05 ve Siwei Gaojing-2 06 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 634. göreviydi.

Kaynak: Xinhua
