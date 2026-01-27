Haberler

Çinli şirket, uzaya yapay zeka modeli kurdu

Çin merkezli ADA Space, 12 uyduya yüklediği Alibaba'nın Qwen3 yapay zeka modelini uzayda başarıyla kullandı. Bu, yer kontrolünden uydu ağında yapay zeka ile akıl yürütme işlemlerinin gerçekleştirildiği ilk örnek oldu.

Çin'de bir uzay teknolojisi şirketi, Dünya yörüngesinde uydularla kurduğu bilgisayar ağına genel amaçlı bir yapay zeka modeli yükleyerek uzayda kullandı.

Xinhua'nın haberine göre, "ADA Space" olarak bilinen Guoxing Aerospace Technology şirketi, Alibaba'nın geliştirdiği üretken yapay zeka modeli Qwen3'ü, 12 uydudan oluşan bilgisayar ağına yükleyerek uzayda kullanılabilir hale getirdi.

Çıngdu merkezli şirketin İdari Başkan Yardımcısı Vang Yabo, denemenin detaylarının Çin'in Guangcou şehrinde düzenlenen konferansta açıkladı.

Yörüngedeki bilgisayar ağına yüklenen yapay zeka modelinin, Dünya'daki yer kontrolünden yöneltilen soru ve direktiflerle çok sayıda akıl yürütme işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini aktaran Vang, "Bu, genel amaçlı bir yapay zeka modelinin yer kontrolünden operasyonel bir uydu ağına yüklenerek kullanıldığı ilk örnek oldu." ifadesini kullandı.

Vang, yerden komutların verilmesinden yapay zekanın uzayda çıkarımları yapmasına ve sonuçları yollamasına dek sürecin tüm aşamalarının 2 dakikada tamamlandığını belirtti.

ADA Space, 12 uzay bilişimi uydusunu Mayıs 2025'te alçak yer yörüngesine yollamıştı. Şirket, "Star-Compute" adını verdiği proje ile 2 bin 400'ü yapay zeka çıkarım işlemleri, 400'ü yapay zeka eğitimi için kullanılacak toplam 2 bin 800 uydudan oluşan bir uzay bilgisayar ağını 2025'e dek kurmayı hedefliyor.

Washington merkezli uzay bilişimi şirketi Starcloud, Kasım 2025'te, Nvidia'nın yapay zeka eğitimde kullanılan H100 grafik işlemcileriyle donatılan bir uyduya OpenAI'ın kurucularından Andrej Karpathy'in geliştirdiği yapay zeka modeli NanoGPT'yi yükleyerek kullanmıştı. Bu yapay zekanın uzayda kullanıldığı ilk örnek olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
