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Çin Uzay İstasyonu'nda Shenzhou-19 Mürettebatı Üçüncü Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor

Çin Uzay İstasyonu'nda Shenzhou-19 Mürettebatı Üçüncü Uzay Yürüyüşüne Hazırlanıyor
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 mürettebatının üçüncü araç dışı faaliyetlerini gerçekleştireceğini duyurdu. Mürettebat, uzay yürüyüşleri ve çeşitli bilimsel deneyler için hazırlıklarını tamamladı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı önümüzdeki birkaç gün içinde üçüncü araç dışı faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı perşembe günü yaptığı açıklamada 21 Ocak'ta ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştiren mürettebatın, buluşma ve kenetlenme eğitimleri, sistem genelinde basınç acil durum tatbikatları ve uzay yaşam bilimleri, insan araştırmaları, yerçekimsiz ortam fiziği ve yeni uzay teknolojileri alanlarında deney ve testler yürütülmesi gibi bir dizi görevi yerine getirdiği belirtildi.

Mürettebat üçüncü araç dışı faaliyetlere yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Ajans, üç Shenzhou-19 mürettebat üyesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve uzay istasyonunun sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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