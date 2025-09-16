Çin, Uydu İnternet Teknolojisi İçin Yeni Test Uyduğunu Başarıyla Fırlattı
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uydu internet teknolojisine yönelik bir test uydusunu başarıyla uzaya göndermeyi başardı. Fırlatma, Uzun Yürüyüş-2C roketi ile gerçekleştirildi.
JİUQUAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uydu internet teknolojisine yönelik bir test uydusunu başarılı şekilde uzaya gönderdi.
Salı günü Beijing saatiyle 09.06'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-1S (Keşif-1S) üst kademesi ile fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 595. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel