Haberler

Çin, Uydu İnternet Teknolojisi İçin Yeni Test Uyduğunu Başarıyla Fırlattı

Çin, Uydu İnternet Teknolojisi İçin Yeni Test Uyduğunu Başarıyla Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uydu internet teknolojisine yönelik bir test uydusunu başarıyla uzaya göndermeyi başardı. Fırlatma, Uzun Yürüyüş-2C roketi ile gerçekleştirildi.

JİUQUAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uydu internet teknolojisine yönelik bir test uydusunu başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 09.06'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-1S (Keşif-1S) üst kademesi ile fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 595. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
title