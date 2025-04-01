Çin, Uydu İnternet Teknolojisi İçin Test Uydusunu Fırlattı
Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-2D roketiyle, uydu internet teknolojisi için bir test uydusu uzaya gönderildi. Uydu, mobil-uydu geniş bant bağlantıları ve uzay-yer ağ entegrasyonu alanlarında teknik doğrulama yapacak.
JİUQUAN, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve uydu internet teknolojisi için bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 1 Nisan 2025.
Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Beijing saatiyle 12.00'de fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirildi. Test uydusu, özellikle mobil-uydu geniş bant bağlantıları ve uzay-yer ağ entegrasyonu gibi alanlarda teknik doğrulama ve deneyler yapmak amacıyla kullanılacak. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel