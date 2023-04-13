Çin Üretimi Yeni Enerjili 350 Otobüs Özbekistan'da

TAŞKENT, 13 Nisan (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov tarafından Çarşamba günü Çin menşeli yeni enerjili bir otobüse binmeye davet edildi.

TAŞKENT, 13 Nisan (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov tarafından Çarşamba günü Çin menşeli yeni enerjili bir otobüse binmeye davet edildi.

Çin menşeli otobüslere övgüde bulunan Saidov, ülkesinin Çin'in yeni enerjili araçlarının Özbek pazarına ve halkın hayatına girmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Saidov ayrıca, ülkesinin Çin yapımı yeni enerjili otobüslerin ileri teknolojisinden ve konforundan memnun olduğunu ve iki ülke arasındaki yenilik ve yüksek teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülkenin başkenti gibi büyük şehirlerde toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik kişisel talimatları doğrultusunda Özbekistan, Yutong, King Long ve BAIC gibi Çinli otomobil üreticilerinden 2.000 yeni enerjili otobüs satın aldı.

Tümü klima, engellilere özel imkanlar ve her koltuk başına bir şarj portu ile donatılmış 350 otobüsten oluşan ilk grup Taşkent'e ulaşmış durumda. Söz konusu otobüsler şarj başına 300 km'den fazla menzile sahip.