Çin Ulaştırma Bakanı: 2026-2030 Döneminde Akıllı ve Yeşil Ulaşımı Teşvik Edeceğiz

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ulaştırma sektörünün dijital ve yeşil dönüşümünü teşvik edeceklerini söyledi.

Liu pazartesi günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, önümüzdeki beş yıl boyunca ulaştırma sektöründe yapay zeka uygulamalarını teşvik edeceklerini ve akıllı karayolları, akıllı limanlar ve akıllı gemi taşımacılığının gelişimini ilerletmek için çalışacaklarını belirtti.

Ulaştırma sektörünün düşük karbonlu gelişimini destekleme çabaları kapsamında sıfır karbonlu ulaşım koridorları ve istasyonlarının geliştirilmesini de teşvik edeceklerini belirten Liu, söz konusu dönemde yeni enerjili araçlar ve gemiler gibi temiz enerjili ulaşım ekipmanlarının kullanımını artıracaklarını da vurguladı.

Ülke genelindeki otoyol servis alanlarında şarj tesislerinin kapsama oranının halihazırda yüzde 98,8'e ulaştığını belirten Liu, şarj istasyonu bulma zorluğunu hafifletmek ve bekleme süresini kısaltmak amacıyla bu yıl yüksek güçlü şarj tesislerinin kapasitesini artırmak için çalışacaklarını söyledi.

Liu ayrıca 15. Beş Yıllık Plan döneminde metropol bölgelerde şehirlerarası işe gidiş-gelişin verimliliğini artırmaya yönelik girişimler hayata geçirerek bu bölgelerde bir saatlik ulaşım imkanına sahip nüfus oranını önemli ölçüde artıracaklarını söyledi.

Ulaştırma sektörünün halka hizmette hayati bir rol oynadığına dikkat çeken Liu, ülke genelinde her gün ortalama 550 milyon paket taşındığını ve bunun kişi başına haftada üç paket anlamına geldiğini vurguladı.

