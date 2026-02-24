Haberler

Çin: Ukrayna Krizinde Barışa Yönelik Tüm Çabaları Destekliyoruz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizine dair tutumlarının tutarlı olduğunu belirterek, diyalog ve müzakerelerin sorunun çözümündeki tek geçerli yol olduğunu vurguladı. Mao, barışa yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizi konusundaki tutumlarının tutarlı ve net olduğunu belirterek, barışa yönelik tüm çabaları desteklediklerini söyledi.

Mao salı günkü olağan basın toplantısında tüm tarafların görüşmeleri sürdürmesiyle Ukrayna krizinde kısa süre önce diyalog kapısının aralandığını belirterek, diyalog ve müzakerenin, sorunun çözümündeki tek geçerli yol olmaya devam ettiğini vurguladı.

Mao, tüm tarafların kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmak için bu fırsatı değerlendirmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Mao ayrıca, "Çin, krizin siyasi çözümünün teşvik edilmesinde yapıcı bir rol oynamayı sürdürmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazırdır" dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

