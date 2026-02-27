Haberler

Çin: Ukrayna Krizinde Barışa Yönelik Çabaları Desteklemeye Devam Edeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizi konusunda barış için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ve diyalog sürecinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizi konusunda kendi yöntemleriyle barış için yapıcı rol oynamaya ve barışa yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Cuma günkü basın toplantısında Ukrayna krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, "Barış görüşmelerinin bir anda başarıya ulaşması beklenemez, ancak diyalog olduğu sürece her zaman barış umudu da vardır" dedi.

Kaynak: Xinhua
