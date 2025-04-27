Çin-Tunus Medeniyetler Arası Etkileşim Forumu Gerçekleşti

TUNUS, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin- Tunus Medeniyetler Arası Etkileşim Forumu cumartesi günü Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlendi. Foruma kültür, yayıncılık ve akademi dünyasından 150 Çinli ve Tunuslu uzman ve akademisyen katıldı.

25 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 39. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nın direktörü Muhammed Salih Kadri, kültürün iki ülke arasındaki ortaklığın gelişinde en önemli itici güçlerden biri olduğunu söyledi.

Kadri, Tunus'un Çin ile film, drama, plastik sanatlar, fikri mülkiyet ve telif hakları alanlarında daha fazla etkileşimde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Çin Yayıncılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Huang Zhijian ise Çin ve Tunus'un birbirini dinlemesi ve medeniyetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi müzakere etmesinin iki ülke için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Huang, Çin'in farklı ülke ve medeniyetlerle arasındaki etkileşime büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Forum kapsamında uzmanlar ve akademisyenler, "Çin modernleşmesi ve Güney-Güney işbirliği" ile "Çin-Tunus kültürel etkileşimi ve yayıncılık işbirliği" konularını ele aldı.