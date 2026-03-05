Haberler

Çin Hükümet Raporu: Tüketimi ve Vatandaşların Gelirini Artıracağız

Çin, 2026 yılında tüketimi artırmak amacıyla gelir artış planları ve özel inisiyatifler uygulamaya koyacak. Düşük gelirli grupların kazançlarının artırılması ve iç talebin genişlemesi hedefleniyor.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, tüketimini aktif şekilde artırıp, kentsel ve kırsal bölge sakinlerine yönelik bir gelir artış planı uygulayacak.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, ülke 2026 yılında tüketimi artırmak üzere özel inisiyatifleri ilerletecek. Bu kapsamda düşük gelirli grupların kazançlarını artırmak, emlak gelirlerini yükseltmek ve ücretleri ve sosyal güvenlik sistemlerini iyileştirmek üzere bir dizi tatbiki önlem alınacak.

Tüketim malları takas programları için toplam 250 milyar yuan (36,17 milyar ABD doları) tutarında aşırı uzun vadeli özel hazine tahvili ayrılacak ve iç talebin genişlemesini kolaylaştırmak için 100 milyar yuan tutarında özel bir mali-finansal koordinasyon fonu oluşturulacak.

Aynı gün sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre Çin, önümüzdeki beş yılda hane halkı tüketiminin gayrisafi yurtiçi hasıladaki payında önemli bir artış sağlayarak, iç talebi ekonomide daha belirgin bir itici güç haline getirmeyi hedefliyor.

Özet taslakta Çin'in, dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve gümüş ekonomide yeni istihdam alanları keşfedeceği, gayrimenkul sektörü ve borsanın sağlıklı gelişimini teşvik edeceği ve hizmet tüketiminin potansiyelini ortaya çıkaracağı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
