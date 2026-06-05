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Çin, Ticari Uydu Ağını Oluşturacak Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin, Ticari Uydu Ağını Oluşturacak Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
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Çin, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Uzun Yürüyüş-8 roketiyle 12. uydu grubunu başarıyla fırlattı. Uydular, Spacesail Constellation adlı ticari alçak yörünge uydu ağının bir parçası olacak.

WENCHANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir uydu grubunu uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 14.34'te Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ı oluşturmak için kullanılacak 12. uydu grubu olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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