Çin, Ticari Uydu Ağını Oluşturacak Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

WENCHANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir uydu grubunu uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 14.34'te Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla yerleşti. Uyduların, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ı oluşturmak için kullanılacak 12. uydu grubu olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua