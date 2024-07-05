Çin, Tianhui 5-02 Uydu Grubunu Fırlattı
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla Tianhui 5-02 uydu grubunu fırlattı. Uydu grubu coğrafi haritalama, arazi kaynak araştırmaları ve bilimsel deneyler için kullanılacak.
TAİYUAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Tianhui 5-02 uydu grubunu ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlattı.
Cuma günü sabah saat 06.49'da fırlatılan uydu grubu, modifiye edilmiş bir Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi tarafından taşınarak planlanan yörüngelere girdi.
Bu uydu grubu coğrafi haritalama, arazi kaynak araştırmaları, bilimsel deneyler ve diğer amaçlar için kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 527. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.