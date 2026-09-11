Çin, Tayvan Başkan Yardımcısı Hsiao'nun İtalya'yı ziyaretini protesto etti

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim'in Avrupa Parlamentosunun (AP) düzenlediği bir konferansa katılmak üzere İtalya'nın Ventotene Adası'nı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) otoritelerinin, "demokrasi" ve "özgürlük" bahanesiyle ayrılıkçı gündemlerine dış destek sağlamak amacıyla her türlü girişimde bulunduğunu savundu.

Dünyada yalnızca tek bir Çin olduğunu ve Tayvan'ın onun bir parçası olduğunu ifade eden Sözcü Mao, Tayvan'ın Başkan Yardımcısı Hsiao'nun ziyareti nedeniyle İtalya'yı ve Avrupa Birliğini (AB) diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi.

Mao, Çin'in, kendisiyle diplomatik ilişkileri olan ülkelerin Tayvan ile herhangi biçimde resmi temasta bulunmasına karşı olduğunu belirterek, "Tek Çin ilkesi, uluslararası ilişkilerin yaygın bir normu ve hakim kabulü, Çin-İtalya ve Çin-AB ilişkilerinin de siyasi temelidir. İlgili tarafları, tek Çin ilkesine gerçek eylemlerle uymaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hsiao Kuangwei, CNA'ya yaptığı açıklamada, Çin'in, Tayvan Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim'in AP'nin davetiyle bir konferansa katılmasını engellemeye hakkının olmadığını belirtti.

Tayvan'ın iki numaralı siyasi lideri Hsiao Bi-khim, AP'nin davetlisi olarak, Ventotene Adası'nda düzenlenen "2. Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Konferansı"na katılmak üzere dün İtalya'ya gitmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA