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Çin Tarım Bankası İlk Yarı Yılda 1,6 Trilyon Yuan Kredi Verdi

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Çin Tarım Bankası İlk Yarı Yılda 1,6 Trilyon Yuan Kredi Verdi

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım Bankası'nın ilk yarı yıl raporunda, bankanın 2022'nin ilk altı ayında 1,6 trilyon yuan (yaklaşık 232,16 milyar ABD doları) yeni kredi verdiği belirtildi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım Bankası'nın ilk yarı yıl raporunda, bankanın 2022'nin ilk altı ayında 1,6 trilyon yuan (yaklaşık 232,16 milyar ABD doları) yeni kredi verdiği belirtildi. Rapora göre kredi kuruluşunun geri ödenmemiş kredileri Haziran sonu itibarıyla yıl başına göre yüzde 9,6 artarak 18,3 trilyon yuana ulaştı. Yeni krediler; başta büyük projeler, imalat, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve yeşil kalkınma olmak üzere kilit alanlara verildi. Rapor, bankanın takipteki kredi oranının Haziran sonunda yüzde 1,41 seviyesinde bulunduğunu, bunun yıl başına göre 0,02 yüzde puanlık bir düşüş anlamına geldiğini gösteriyor. Çin Tarım Bankası yönetim kurulu başkanı Gu Shu, bankanın Eylül-Aralık döneminde vereceği yeni kredilerin büyük olasılıkla, 2021'in aynı döneminde verilen kredileri geçeceğini söyledi

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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