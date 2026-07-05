Çin Yeni Bir Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle yeni bir uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydular, ticari alçak yörünge ağı Spacesail Constellation'ın parçası olacak.
TAİYUAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 17.30'da Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Uydu grubu, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 655. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua