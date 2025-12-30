Çin: Taiwan Sorunu Konusunda Çizginin Aşılması ya da Provokasyonlarda Bulunulması Geri Tepecektir

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Taiwan sorunu konusunda çizginin aşılması ve provokasyonlarda bulunulması şeklindeki her türlü menfur eyleme kesinlikle kararlı şekilde misillemede bulunacaklarını ve ülkenin yeniden birleşmeye yönelik çabalarını geri püskürtme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın Taiwan Adası çevresinde başlattığı "Adalet Görevi 2025" kod adlı askeri tatbikat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Li, tatbikatın hem askeri varlığı artırma yoluyla "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere karşı cezalandırıcı ve caydırıcı bir eylem hem de Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik gerekli bir hamle olduğunu belirtti.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ayrılıkçı gündemlerini ilerletmek için Taiwan'ı barut fıçısına dönüştürdüğünü vurgulayan Lin, bu yetkililerin büyük miktarlarda ve çaresizce silah satın almasının, barışı sabote eden, provokasyon peşindeki ve savaş kışkırtıcısı gerçek kimliklerini daha da açığa çıkardığını ifade etti.

Lin, "Çin'i kontrol altına alma amacıyla Taiwan'ı silahlandırmaya çalışan herkes, sadece ayrılıkçıları cesaretlendirip Taiwan Boğazı'nı silahlı çatışma tehlikesine daha da yaklaştıracaktır" dedi.

Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını hatırlatan Lin, hiçbir şeyin Çin'i ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaktan alıkoyamayacağını söyledi.