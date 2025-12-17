Haberler

Çin: Taiwan Meselesine Dışarıdan Müdahaleye Karşıyız

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın bağımsızlık girişimlerine karşı kararlılıklarını vurguladı ve dışardan müdahalelere kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan meselesine dışarıdan müdahale edilmesine kesin şekilde karşı olduklarını yineledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ABD'den silah satın alma planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan her türlü ayrılıkçı girişimi ezecek güçlü irade, güven, kararlılık ve kapasiteye sahibiz" diyen Zhu, Çin'in yeniden birleşmesinin önüne geçilemeyeceğini sözlerine ekledi.

