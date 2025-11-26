Haberler

Çin Taiwan Lideri Lai Ching-te'yi Sert Bir Dille Eleştirdi

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan lideri Lai Ching-te'yi Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye destek vermesi nedeniyle 'çirkin' olarak nitelendirerek eleştirdi. Peng, Lai'nin eylemlerinin ulusa ihanet olarak değerlendirildiğini söyledi.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan'a ilişkin kısa süre önceki açıklamaları sonrası Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye alenen destek veren Taiwan lideri Lai Ching-te'yi eleştirerek, Lai'nin açıklamalarını ve eylemlerini "çirkin" diye nitelendirdi.

Peng çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Lai'yi "Japonya'ya yaranma peşinde olmak ve Taiwan'ı satmaya yönelik eylemlerde bulunmakla" suçladı.

Peng, Lai'nin söz ve eylemlerinin bir kez daha onun, "mirasını unutan ve anavatanına ihanet eden çirkin yüzünü" ortaya koyduğunu söyledi.

Peng, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine "dış güçlere dayanan her türlü eylemin sadece utançla sonuçlanacağı ve ulusa ihanet eden tüm hainlerin eninde sonunda adalet karşısına çıkacağı" uyarısında bulundu.

Takaiçi'nin kısa süre önce Taiwan hakkında yaptığı açıklamalar Taiwan'da protestolara yol açmış, Lai ise Takaiçi'ye destek vermişti. Sosyal medyada Japon yemeği yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Lai, bunun Taiwan ile Japonya arasındaki "sağlam dostluğu" gösterdiğini iddia etmişti.

Peng, Takaiçi'nin açıklamalarının, Çin'in iç işlerine bariz şekilde müdahale anlamına geldiğini, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzeni ciddi şekilde baltaladığını ve tek Çin ilkesini ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ciddi şekilde çiğnediğini belirtti.

Peng, Japon tarafına "derhal hatasını düşünme ve düzeltme" ve Taiwan ile ilgili "hatalı açıklamalarını" geri çekme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
