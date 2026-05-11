Çin: Taiwan, Merkezi Hükümetin Onayı Olmaksızın Dünya Sağlık Asamblesi'ne Katılamaz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ın 79. Dünya Sağlık Asamblesi'ne merkezi hükümetin onayı olmadan katılmasının geçersiz olduğunu açıkladı ve bu kararın tek Çin ilkesine dayandığını vurguladı.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Taiwan bölgesinin, 18 Mayıs'ta başlayacak 79. Dünya Sağlık Asamblesi'ne merkezi hükümetin onayı olmaksızın katılmasının hiçbir dayanağı ve gerekçesi bulunmadığını belirterek, Taiwan'ın asambleye katılma hakkı olmadığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, hem tek Çin ilkesinin hem de ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Dünya Sağlık Asamblesi kararlarının kutsallık ve otoritesini korumak amacıyla, Taiwan bölgesinin bu yıl gerçekleşecek asambleye katılımını onaylamama kararı aldıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
