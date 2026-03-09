Haberler

Çin Yüksek Halk Mahkemesi: 2025'te Taiwan'ın Bağımsızlığı Yanlısı Ayrılıkçılar Ağır Şekilde Cezalandırıldı

Güncelleme:
Çin, 2025 yılında ulusal güvenliği korumak amacıyla, Taiwan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılara yönelik ağır cezalar uygulamaya başlayacak. Yüksek Halk Mahkemesi'nin raporuna göre, Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası etkin bir şekilde hayata geçiriliyor.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında ulusal güvenliği korumak amacıyla "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı tutucu ayrılıkçılara ağır cezalar verdi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin, Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumuna pazartesi günü sunduğu rapora göre, Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası ülkede etkili şekilde uygulanıyor.

Yüksek Halk Savcılığı da aynı gün incelenmek üzere sunulan çalışma raporunda, ulusal egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı tutucu ayrılıkçılara yasa uyarınca ayrılıkçılık ve ayrılıkçılığı tahrik suçlarından cezalar verildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
