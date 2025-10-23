Haberler

Çin-Sırbistan Diplomasisinin 70. Yıldönümü İçin Özel Konser Düzenlendi

Çin-Sırbistan Diplomasisinin 70. Yıldönümü İçin Özel Konser Düzenlendi
Güncelleme:
Belgrad'da, Çin-Sırbistan diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konser, iki ülke arasındaki derin dostluğu ve artan işbirliğini kutladı.

BELGRAD, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin- Sırbistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70. yıldönümü dolayısıyla Belgrad'ın tarihi Kolarac Konser Salonu'nda salı akşamı bir konser düzenlendi.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, konseri "iki ülke arasında 70 yılı aşkın süredir devam eden derin dostluğa içten bir övgü" olarak nitelendirdi. Li ayrıca etkinliğin ikili işbirliğindeki artışı yansıttığını ve bu ortaklığın "benzeri görülmemiş yeni bir zirveye ulaştığını" ifade etti.

Konser, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çin'in Sırbistan Büyükelçiliği ve Sırbistan Kültür Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlendi.

