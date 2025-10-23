Çin-Sırbistan Diplomasisinin 70. Yıldönümü İçin Özel Konser Düzenlendi

BELGRAD, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin- Sırbistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70. yıldönümü dolayısıyla Belgrad'ın tarihi Kolarac Konser Salonu'nda salı akşamı bir konser düzenlendi.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, konseri "iki ülke arasında 70 yılı aşkın süredir devam eden derin dostluğa içten bir övgü" olarak nitelendirdi. Li ayrıca etkinliğin ikili işbirliğindeki artışı yansıttığını ve bu ortaklığın "benzeri görülmemiş yeni bir zirveye ulaştığını" ifade etti.

Konser, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çin'in Sırbistan Büyükelçiliği ve Sırbistan Kültür Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlendi.