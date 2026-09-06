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Çin ve Singapur'dan ortak deniz tatbikatı

Çin ve Singapur'dan ortak deniz tatbikatı
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Çin ve Singapur'un beşinci ortak deniz tatbikatı, Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde başladı. Gerçek mühimmatlı ateş, denizde ikmal ve ortak arama-kurtarma operasyonlarını kapsayan tatbikat, karşılıklı güveni derinleştirmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı amaçlıyor.

GUANGZHOU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Singapur'un ortak deniz tatbikatı, Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinde başladı. Tatbikat, iki ülkenin benzer türdeki beşinci işbirliği olma özelliğini taşıyor.

Tatbikatın açılış töreni cumartesi günü Zhanjiang kentindeki deniz üssünde düzenlendi. Kentin açıkları ile bölgenin hava sahalarında yürütülecek tatbikat, gerçek mühimmatlı ateş eğitimleri, denizde ikmal ve ortak arama-kurtarma operasyonlarını kapsıyor.

Tatbikata Çin'in güdümlü füze fırkateyni Dali ve Singapur'un RSS Steadfast adlı fırkateyni olmak üzere iki savaş gemisi katılıyor.

Çin Savunma Bakanlığı'nın bu hafta yaptığı açıklamaya göre, tatbikat karşılıklı güveni derinleştirmeyi, tatbiki işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel barış ile istikrarı ortaklaşa koruma kabiliyetini artırmayı amaçlıyor.

Bakanlığa göre tatbikat, liman içi etkileşimler ve deniz tatbikatları olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Taraflar, dalış operasyonları, denizaltı arama-kurtarma ve sualtı tıbbı konularında bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra haberleşme, denizde ikmal, ortak deniz taarruzu ile ortak arama-kurtarma tatbikatları gerçekleştirecek.

Çin ve Singapur, ilk ortak deniz tatbikatını 2015 yılında düzenlemişti. Bu tür ortak tatbikatlar, son yıllarda iki ülke arasındaki askeri etkileşimlerin rutini hale geldi. Çin Donanması, Mayıs 2025'teki ortak tatbikat için Singapur'a güdümlü füze fırkateyni ve mayın avlama gemisi göndermişti.

Çin, Singapur'un yanı sıra Tayland ve Kamboçya başta olmak üzere komşu ülkelerle de rutin ortak tatbikat ve eğitimler gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua
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