Çin Uzaya Yeni Bir İletişim Teknolojisi Test Uydusu Gönderdi

XİCHANG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shiyan-22 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, 9 Aralık 2025.

Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, öncelikli olarak uydu iletişimi, veri iletimi, radyo ve televizyon yayıncılığı gibi hizmetleri destekleyerek ilgili teknik testler ve doğrulamalar gerçekleştirecek.

Fırlatma, Çin'in Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 615. fırlatma görevi oldu. (Fotoğraf: Li Zhiyong/Xinhua)