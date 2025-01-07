Çin, Shijian-25 Test Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini başarıyla fırlatıp, uyduyu belirlenen yörüngeye yerleştirdi.
1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketinin çeşitli görüntüleri
Çin, Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini uzaya fırlattı.
ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini uzaya fırlattı.
Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden salı günü Beijing saatiyle sabah 04.00'te fırlatılan roket, taşıdığı uyduyu belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
Shijian-25'in geliştiricisi Shanghai Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi'ne göre uydu, öncelikle uydu yakıt ikmali ve kullanım ömrünü uzatmaya yönelik hizmet teknolojilerinin denetiminde kullanılacak.
Xinhua Haber Ajansı Beijing'den bildiriyor. (XHTV)