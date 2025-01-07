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Çin, Shijian-25 Test Uydusunu Uzaya Fırlattı

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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini başarıyla fırlatıp, uyduyu belirlenen yörüngeye yerleştirdi.

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketinin çeşitli görüntüleri

Çin, Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini uzaya fırlattı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini uzaya fırlattı.

Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden salı günü Beijing saatiyle sabah 04.00'te fırlatılan roket, taşıdığı uyduyu belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Shijian-25'in geliştiricisi Shanghai Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi'ne göre uydu, öncelikle uydu yakıt ikmali ve kullanım ömrünü uzatmaya yönelik hizmet teknolojilerinin denetiminde kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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