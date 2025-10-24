Çin, Shenzhou-21 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Araç, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi ile birlikte fırlatma alanına transfer edildi.
JİUQUAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda fırlatılacağını duyurdu.
Ajans cuma günü yaptığı açıklamada, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun fırlatma alanına transfer edildiğini belirtti.
Açıklamada fırlatma alanındaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu, fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testlerin planlandığı gibi yapılacağı ifade edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel