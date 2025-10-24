Çin, Shenzhou-21 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

JİUQUAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda fırlatılacağını duyurdu.

Ajans cuma günü yaptığı açıklamada, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun fırlatma alanına transfer edildiğini belirtti.

Açıklamada fırlatma alanındaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu, fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testlerin planlandığı gibi yapılacağı ifade edildi.