Çin: 'Taiwan Bağımsızlığını' Savunan Ayrılıkçılar, Taiwan Boğazı'ndaki Barışı Baltalayan Başlıca Suçlulardır

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıları Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalayan başlıca suçlular olarak nitelendirerek, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bu duruma asla müsamaha göstermeyip hoşgörü sergilemeyeceğini söyledi.

Jiang, hava ve deniz kuvvetlerinin son dönemde Taiwan çevresinde ortak savaş hazırlık devriyelerine çıktığı ve büyük savaş gemilerinden oluşan bir filonun Penghu Adaları'nın güneybatısındaki sulara girdiğine dair haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı analistler, Boğaz'ın sözde "orta hattını" geçen uçak ve gemi sayısındaki artışın, Taiwanlı üst düzey yetkililerin diğer bölgelere yaptığı son ziyaretlerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve Boğaz'da sözde "orta hat" diye bir şeyin bulunmadığını belirten Jiang, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun söz konusu bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi tamamen meşru ve haklı bir davranış" dedi.

Jiang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak ve Boğaz'daki barış ve istikrarı sıkı şekilde korumak için somut önlemler almaya devam edeceğini yineledi.

