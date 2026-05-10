Haberler

Çin: "Taiwan Bağımsızlığını" Savunan Ayrılıkçılar, Taiwan Boğazı'ndaki Barışı Baltalayan Başlıca Suçlulardır

Çin: 'Taiwan Bağımsızlığını' Savunan Ayrılıkçılar, Taiwan Boğazı'ndaki Barışı Baltalayan Başlıca Suçlulardır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Savunma Bakanlığı, Taiwan'ın bağımsızlık iddialarını destekleyen ayrılıkçıları barış ve istikrarı baltalayan suçlular olarak nitelendirerek, askeri hazırlıkların devam edeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçıları Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalayan başlıca suçlular olarak nitelendirerek, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bu duruma asla müsamaha göstermeyip hoşgörü sergilemeyeceğini söyledi.

Jiang, hava ve deniz kuvvetlerinin son dönemde Taiwan çevresinde ortak savaş hazırlık devriyelerine çıktığı ve büyük savaş gemilerinden oluşan bir filonun Penghu Adaları'nın güneybatısındaki sulara girdiğine dair haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı analistler, Boğaz'ın sözde "orta hattını" geçen uçak ve gemi sayısındaki artışın, Taiwanlı üst düzey yetkililerin diğer bölgelere yaptığı son ziyaretlerle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve Boğaz'da sözde "orta hat" diye bir şeyin bulunmadığını belirten Jiang, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun söz konusu bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi tamamen meşru ve haklı bir davranış" dedi.

Jiang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak ve Boğaz'daki barış ve istikrarı sıkı şekilde korumak için somut önlemler almaya devam edeceğini yineledi.

Kaynak: Xinhua
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu