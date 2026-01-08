Çin: Çin Sahil Güvenliği'nin Diaoyu Dao Çevresindeki Devriyeleri Yasal ve Haklıdır

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Diaoyu Dao ve bağlı adaların Çin'in öz toprağı olduğunu belirterek, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını korumak üzere söz konusu sularda devriyeye çıkıp, kolluk görevlerini yerine getirmesinin yasalara uygun ve haklı olduğunu söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Çin Sahil Güvenliği'nin Diaoyu Dao çevresindeki devriyeleri konusunda Japon medyasında yer alan haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, söz konusu faaliyetlerin, Çin topraklarına göz dikmek isteyenlerin yüzlerine tüm kapıları kapattığını vurgulayarak, ilgili tarafın bu konuda yaygara koparmaması gerektiğini belirtti.

Zhang, " Japonya'ya eylem ve söylemlerinde ihtiyatlı davranma ve gerginliği artırabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınma çağrısı yapıyoruz. Aksi takdirde en büyük zararı kendisi görür" dedi.