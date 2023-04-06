Çin Savunma Bakanlığı: Çin Ordusu Çin'in Egemenlik ve Toprak Bütünlüğünü Kararlı Şekilde Koruyacaktır

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü Taiwanlı lider Tsai Ing-wen'in ABD'deki "transit" yolculuğu konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır:

ABD ile Taiwan arasında her türlü resmi etkileşime ve Taiwan yetkililerinin herhangi bir ad ya da herhangi bir bahaneyle ABD'ye yapacağı her türlü ziyarete şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD tarafının, tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiri hükümlerini ihlal eden, Demokratik İlerleme Partisi yetkilileriyle herhangi bir türde temasına şiddetle karşı çıkıyoruz.

ABD tarafını, Taiwan sorunu konusunda Çin'e yaptığı resmi siyasi taahhüdüne riayet etmeye çağırıyoruz. ABD tarafı, Çin'in içişlerine bariz şekilde karışmaya son vermeli ve Taiwan ile resmi etkileşimini durdurmalıdır. ABD tarafı ayrıca Taiwan'la bağımsız alışverişlerini bir üst seviyeye çıkarmaya, tek Çin ilkesini belirsizleştirmeye ve içini boşaltmaya da son vermelidir.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, sorumluluk ve görevlerinin farkındadır ve her zaman üst düzeyde tetikte beklemektedir. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı kararlı şekilde koruyacaktır.