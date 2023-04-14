Çin Savunma Bakanı, Tayland Donanma Komutanı ile Görüştü

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Beijing'de Tayland Kraliyet Donanması Başkomutanı Choengchai Chomchoengpaet ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Beijing'de Tayland Kraliyet Donanması Başkomutanı Choengchai Chomchoengpaet ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cuma günü yapılan görüşmede Li, Çin-Tayland ilişkilerinin önemli bir parçası olarak iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin iyi gelişme sergilediğini söyledi.

İki ülkenin donanmaları arasındaki işbirliğinin sağlam bir zemine oturduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Li, Çin tarafının Tayland tarafıyla işbirliği seviyesini artırmaya ve küresel ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasına daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Tayland donanmasının gelişimine verdiği destek için Çin tarafına teşekkür eden Choengchai Chomchoengpaet, Tayland donanmasının Çin donanması ile karşılıklı desteği sürdürmeye ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.