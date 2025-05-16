Çin Savunma Bakanı Dong Jun: BM Barış Gücü Reformunu Destekliyoruz

BERLİN, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Birleşmiş Milletler'in barış gücü operasyonlarının reform ve dönüşüm sürecini desteklediklerini belirtti.

Dong, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen BM 2025 Barış Gücü Bakanlar Toplantısı sırasında yaptığı çarşamba günkü konuşmada her daim BM barış gücü operasyonlarını desteklediklerini ve bu operasyonlara katıldıklarını belirterek bu tür misyonların, savaş belasından muzdarip olan insanlara barış umudu aşıladığını söyledi.

Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa etme ve evrensel güvenlik ve ortak refahı teşvik etme konusundaki kararlılığının da altını çizen Dong, BM barış gücü operasyonlarının reform ve dönüşüm sürecini desteklediklerini belirtti. Dong ayrıca küresel barış gücü çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan altı maddelik öneri sundu.

Dong, Küresel Güvenlik İnisiyatifi çerçevesinde çeşitli taraflarla birlikte çalışarak güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulmasında dayanışma ve işbirliğinin yanı sıra evrensel ve karşılıklı fayda ilkelerini savunacaklarını ifade etti.

BM'nin merkezi rolüne ve dünya barış ve güvenliğinin korunmasındaki önemli işlevine tam destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Dong, BM barış gücü operasyonlarındaki çalışmalarını artıracaklarını kaydetti ve tüm ülkeleri bu konuda kararlı şekilde destek vermeye çağırdı.

Profesyonel barış gücü personelinin eğitimini destekleyeceklerini de vurgulayan Dong, katılımcı ülkelerin operasyonel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere üst düzey stratejik seminerler ve daha fazla eğitim düzenleyeceklerini belirtti.

Dong ayrıca Çin barış gücü ihtiyat kuvvetinin yapısını ve yeteneklerini optimize edeceklerini ve yeni teknolojilerin kullanımını kolaylaştırarak BM barış gücü operasyonlarında sürekli inovasyonu ilerleteceklerini söyledi.

Dong, ziyareti sırasında BM Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreter Yardımcısı'nın yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve Nepal dahil olmak üzere bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla görüştü.