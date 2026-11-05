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Çin savaş uçakları Tayvan çevresinde 21 uçuş yaptı, 19'u orta çizgiyi geçti

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının dünden bu sabaha kadar Tayvan çevresinde 21 uçuş yaptığını bildirdi. Uçuşların 19'u orta çizgiyi geçerken, Çin'in 8 savaş gemisi ve 8 resmi gemisi Ada çevresinde seyretti; Tayvan ordusu kıyı füze sistemleriyle yanıt verdi.

Çin'in savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında bombardıman ve destek uçakları, savaş jetleri ile helikopterin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 21 uçuş gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 19'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 8 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
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