Haberler

Çin Sahil Güvenliği, Taiwan'un doğusundaki sularda rutin devriye gerçekleştirdi

Çin Sahil Güvenliği, Taiwan'un doğusundaki sularda rutin devriye gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Taiwan adasının doğusundaki sularda rutin kolluk devriyeleri yapıldığını açıkladı. Putuoshan gemisinin önderliğindeki görev grubunun, bölgedeki seyrüsefer düzenini sağlamak ve Çin halkının haklarını korumak için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue perşembe günü Çin'in Taiwan adasının doğusundaki sularda rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Putuoshan gemisinin önderliğindeki görev grubunun, ağustos ayından bu yana etkin şekilde seyrüsefer ve faaliyet düzeni sağlamak üzere ilgili sular üzerindeki yönetimini güçlendirmeye devam ettiğini ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki Çin halkının meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliklerini koruduğunu ifade etti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in yetki alanına giren sularda kolluk devriyelerini güçlendirmeye ve ülkenin toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
Milas'ta maden faciası! 23 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti

Milas'ta maden faciası! Hayatının baharındaydı
Danimarka, Grönland'a ilk kez zorunlu asker konuşlandırdı

Trump'ı çıldırtacak adım! Asker konuşlandırdılar
Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor