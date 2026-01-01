Haberler

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao Adası Karasuları ve Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao adası karasuları ve çevresinde deniz devriyelerini arttırdı. Yasa dışı ihlal ve provokasyonlara karşı denetim ve kontrol artırıldı.

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği çarşamba günü Huangyan Dao adası karasuları ve çevresindeki sularda kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada aralık ayının başından bu yana Huangyan Dao karasuları ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği'nin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, yasadışı ihlal ve provokasyonda bulunan gemileri denetlediği, ilgili deniz alanları üzerindeki kontrolü daha da güçlendirdiği ve ulusal toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Van'da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Çığ faciasında anne ve 2 çocuğu böyle kurtarıldı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor