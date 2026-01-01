Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao Adası Karasuları ve Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği çarşamba günü Huangyan Dao adası karasuları ve çevresindeki sularda kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada aralık ayının başından bu yana Huangyan Dao karasuları ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyelerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği'nin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, yasadışı ihlal ve provokasyonda bulunan gemileri denetlediği, ilgili deniz alanları üzerindeki kontrolü daha da güçlendirdiği ve ulusal toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduğu ifade edildi.