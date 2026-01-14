Haberler

Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Diaoyu Dao karasularında Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, yasalara uygun olarak ülkenin haklarını korumak amacıyla devriye görevine çıktı.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada çarşamba günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil