Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı
Çin'in Diaoyu Dao karasularında Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, yasalara uygun olarak ülkenin haklarını korumak amacıyla devriye görevine çıktı.
BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao karasularında devriye görevine çıktı.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada çarşamba günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel