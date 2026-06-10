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Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı

Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao Çevresindeki Sularda Devriyeye Çıktı
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Çin Sahil Güvenliği filosu, Diaoyu Dao ve bağlı adalarının karasularında yasal devriye görevine başladı. Açıklamada, bu faaliyetin ülkenin haklarını korumayı amaçladığı ifade edildi.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, çarşamba günü Çin'in Diaoyu Dao ve bağlı adalarının karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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