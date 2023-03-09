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Çin Sağlık Ekibi Zambiya'nın Devlet Hastanesine Tıbbi Malzeme Temin Etti

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Çin Sağlık Ekibi Zambiya'nın Devlet Hastanesine Tıbbi Malzeme Temin Etti

LUSAKA, 9 Mart (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki 23. Çinli sağlık ekibi tarafından Salı günü ülkenin en büyük devlet hastanesi olan Üniversite Eğitim Hastanesi'ne sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için temin edilen tıbbi ekipman ve diğer malzemeler görülüyor, 7...

LUSAKA, 9 Mart (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki 23. Çinli sağlık ekibi tarafından Salı günü ülkenin en büyük devlet hastanesi olan Üniversite Eğitim Hastanesi'ne sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için temin edilen tıbbi ekipman ve diğer malzemeler görülüyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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