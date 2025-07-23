Çin-Rusya Ortak Deniz Bilimsel Araştırmaları Başladı

VLADİVOSTOK, 23 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde Akademik M.A. Lavrentyev adlı araştırma gemisi görülüyor, 22 Temmuz 2025.

Çin-Rusya ortak deniz bilimsel araştırmalar keşif çalışması salı günü Rusya'nın en doğusundaki kenti Vladivostok'ta resmen başladı.

Çinli ve Rus bilim insanları, Akademik M.A. Lavrentyev adlı bilimsel araştırma gemisiyle Bering Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısına doğru bir araştırma yolculuğuna çıkacak. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)