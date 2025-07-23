Çin-Rusya Ortak Deniz Bilimsel Araştırmaları Başladı

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Vladivostok'ta resmen başlayan ortak deniz bilimsel araştırma projeleri kapsamında, Çinli ve Rus bilim insanları Akademik M.A. Lavrentyev gemisiyle araştırma yolculuğuna çıktı.

VLADİVOSTOK, 23 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde Akademik M.A. Lavrentyev adlı araştırma gemisi görülüyor, 22 Temmuz 2025.

Çin-Rusya ortak deniz bilimsel araştırmalar keşif çalışması salı günü Rusya'nın en doğusundaki kenti Vladivostok'ta resmen başladı.

Çinli ve Rus bilim insanları, Akademik M.A. Lavrentyev adlı bilimsel araştırma gemisiyle Bering Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısına doğru bir araştırma yolculuğuna çıkacak. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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