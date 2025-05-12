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Çin, Rusya ile Ukrayna'nın barış görüşmelerini yeniden başlatmasını destekliyor

Çin, Rusya ile Ukrayna'nın barış görüşmelerini yeniden başlatmasını destekliyor
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Çin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine desteğini dile getirdi.

Çin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine desteğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

Ülkelerinin barışa yönelik tüm çabaları desteklediğinin altını çizen Sözcü Lin, "Umarız taraflar herkesin kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasına ulaşmak için çalışmayı sürdürür." dedi.

Lin, Ukrayna sorununa diyalog ve müzakere yoluyla siyasi bir çözümün bulunmasını desteklediklerini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

Rusya ile Ukrayna, daha önce 2022'de savaşı durdurmak amacıyla İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabasıyla 29 Mart 2022'de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluşmuştu.

Rus yetkililerin daha sonra yaptığı açıklamalara göre, İstanbul'da Ukrayna'nın uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan devlet ilan edilmesine karar verilmiş ve bu suretle barışa yönelik anlamlı bir ilerleme sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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