Çin, Rizhao'dan Uzaya Yeni Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kentinde denizden fırlatılan Smart Dragon-3 roketi ile Geely-05 uydu grubunu başarıyla uzaya yerleştirdi.
RİZHAO, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rizhao kenti açıklarında denizden fırlatılan Smart Dragon-3 roketiyle uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Salı günü Beijing saatiyle 03.48'de fırlatılan Geely-05 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel