Haberler

Çin, Rizhao'dan Uzaya Yeni Uydu Grubu Gönderdi

Çin, Rizhao'dan Uzaya Yeni Uydu Grubu Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kentinde denizden fırlatılan Smart Dragon-3 roketi ile Geely-05 uydu grubunu başarıyla uzaya yerleştirdi.

RİZHAO, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Rizhao kenti açıklarında denizden fırlatılan Smart Dragon-3 roketiyle uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 03.48'de fırlatılan Geely-05 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.