Çin: Pentagon'un Çin ile Diğer Ülkeler Arasında Ayrılık Yaratan Raporuna Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pentagon'un ABD'nin askeri hegemonyasını sürdürme girişimini meşrulaştırmak amacıyla Çin'in savunma politikalarını çarpıtarak Çin ile diğer ülkeler arasında ayrılık yaratan raporuna kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında Çin ile Hindistan arasında ayrılık yaratmaya çalışan söz konusu raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "Çin, Hindistan ile ilişkilerini stratejik yükseklikten ve uzun vadeli bakışla değerlendirip yürütmektedir" dedi. Lin, Hindistan ile iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı güveni artırmaya, işbirliğini teşvik etmeye, farklılıkları uygun şekilde ele almaya ve ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı şekilde ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır sorununun, iki ülke arasındaki bir mesele olduğuna dikkat çeken Lin, iki ülke arasındaki sınırda genel durumun an itibarıyla istikrarlı olduğunu ve iletişim kanallarının sorunsuz işlediğini ifade etti. Lin, ilgili ülkenin mesnetsiz ve sorumsuz söylemlerine karşı olduklarını vurguladı.