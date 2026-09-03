Çin'den Pasifik Ada Ülkeleriyle Ortak Gelecek Vurgusu

SİDNEY, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Pasifik Ada Ülkeleri İşleri Özel Temsilcisi Qian Bo, iki tarafın liderlerinin stratejik yönlendirmesiyle ortak geleceğe sahip bir Çin-Pasifik ada ülkeleri topluluğu inşasında sürekli yeni başarılar elde edildiğini söyledi.

Qian, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Palau'nun Koror kentinde düzenlenen 55. Pasifik Adaları Forumu Liderler Toplantısı kapsamında salı günü liderler ve diyalog ortaklarının bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Qian, "Pasifik Adaları Forumu üyelerinin büyük çoğunluğunun tek Çin ilkesine olan sarsılmaz bağlılığını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Qian, Çin'in Pasifik ada ülkelerinin egemenlik ve bağımsızlığına, iradesine, kültürel geleneklerine ve birlik yoluyla güçlenme çabalarına tam saygı gösterilmesini öngören "dört tam saygı" politikasını izlemeye devam edeceğini belirtti. Qian, Çin'in temel çıkarlar konusunda Pasifik ada ülkeleriyle birbirlerini kararlılıkla destekleyeceğini, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendireceğini, ada ülkelerinin gerçek ihtiyaçlarına odaklanacağını ve iki tarafın halklarının bundan daha fazla yararlanmasını sağlamak üzere Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da derinleştireceğini ifade etti.

Qian ayrıca Çin'in, Pasifik ada ülkelerinin yenilenebilir enerjiye geçişini destekleme, bu ülkelerle Mavi Ortaklık geliştirme ve ticaret ve yatırım işbirliğini genişletme gibi alanlara yönelik vizyon ve inisiyatiflerini anlattı.

Forum kapsamında Qian, Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan Pasifik ada ülkelerinin liderleri ve siyasi yetkilileriyle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Diyalog toplantısına Çin'in Mikronezya Federal Devletleri Büyükelçisi Wu Wei de katıldı.

Kaynak: Xinhua