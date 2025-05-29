Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı Xiamen'de Yapıldı

XİAMEN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, çarşamba günü ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 3. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Kiribati Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau ile birlikte eş başkanlık yaptı.

Wang, ayrıca toplantıya katılmak üzere Çin'e gelen yabancı konuklarla da bireysel görüşmelerde bulundu.