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Çin, Panama depremi sonrası vatandaşlarını ikincil tehlikelere karşı uyardı

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Çin, Panama depremi sonrası vatandaşlarını ikincil tehlikelere karşı uyardı
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Çin, Panama'daki şiddetli depremin ardından Panama'ya ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çinli can kaybı ya da yaralı bilgisi olmadığını, Büyükelçiliğin yardım edeceğini ve vatandaşları ikincil tehlikelere karşı tedbirli olmaya çağırdı.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin, Panama'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Panama hükümetine ve depremden etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi bir Çin vatandaşının yaralandığı ya da hayatını kaybettiğine dair bilgi almadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve Panama'daki Çin Büyükelçiliği'nin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini ve yardıma ihtiyaç duyan Çin vatandaşlarına derhal gerekli yardımı sağlayacağını söyleyen sözcü, Panama'daki Çin vatandaşlarına depremin yol açabileceği ikincil tehlikelere karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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