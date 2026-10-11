Çin, Panama depremi sonrası vatandaşlarını ikincil tehlikelere karşı uyardı

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BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin, Panama'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Panama hükümetine ve depremden etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi bir Çin vatandaşının yaralandığı ya da hayatını kaybettiğine dair bilgi almadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı ve Panama'daki Çin Büyükelçiliği'nin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini ve yardıma ihtiyaç duyan Çin vatandaşlarına derhal gerekli yardımı sağlayacağını söyleyen sözcü, Panama'daki Çin vatandaşlarına depremin yol açabileceği ikincil tehlikelere karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua