Çin: Uzay Görevi Eğitimine Katılacak 2 Pakistanlı Astronot Belirlendi

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in uzay görevi eğitimine katılacak 2 Pakistanlı astronot belirlendi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, bunun Çin'in uzay istasyonuna ilişkin uluslararası işbirliğinde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ajanstan çarşamba öğleden sonra yapılan açıklamaya göre Pakistanlı astronotlar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud yedek astronot eğitimi almak üzere yakında Çin'e gelecek. Gerekli eğitim ve değerlendirmelerin ardından bu astronotlardan biri yük uzmanı olarak bir uzay görevine katılacak ve Tiangong uzay istasyonunda görev yapan ilk yabancı astronot olarak kayda geçecek.

Ajans, Çin'in insanlı uzay programı için ilk yabancı astronot seçiminin nisan ayı başında tamamlandığını belirtti.

