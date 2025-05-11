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Çin, Pakistan ve Hindistan Arasında Ateşkes Sağlanmasına Destek Veriyor

Çin, Pakistan ve Hindistan Arasında Ateşkes Sağlanmasına Destek Veriyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlanması için destek verdiklerini ve bölgede barışın sağlanması konusunda yapıcı bir rol oynamaya istekli olduklarını bildirdi. Wang, Pakistan'ın terörle mücadele kararlılığına da vurgu yaptı.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan ile Hindistan arasında en kısa sürede ateşkes sağlanmasına yönelik temenni ve desteklerini dile getirerek, bu bağlamda yapıcı rol oynamaya devam konusunda istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cumartesi günü Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Hem Pakistan hem de Hindistan'la komşu olan Çin'in, iki ülke arasında gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu belirten Wang, Pakistan'daki sivil kayıplardan dolayı üzüntülerini ifade etti.

Ulusal egemenlik ve onurunu koruma konusunda Pakistan'ı desteklediklerini kaydeden Wang, Pakistan'ın mevcut durumu sükunetle karşılayacağına, temel ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda kararlar alacağına inandığını dile getirdi.

Ateşkes yapıldıktan sonra çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için ateşkesin ortaklaşa korunması gerektiğini vurgulayan Wang, kalıcı bir ateşkesin iki tarafın da çıkarına olacağını, bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını ve uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşılayacağını söyledi.

Terörizme karşı uluslararası mücadelede ön saflarda yer alan Pakistan'ın terörle mücadeleye büyük katkı verdiğini ifade eden Wang, Pakistan'ın terörizme karşı kararlı duruşunu sürdürmesine destek verdiklerini kaydetti.

Wang, Pakistan'ın devam eden gerilim karşısında ülkedeki Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliğini sağlamak için etkili önlemler alacağından emin olduğunu ifade etti.

Dar ise Hindistan ile ateşkes yapmaya istekli olduklarını belirterek, egemenlik ve toprak bütünlüklerini ihlal eden her türlü eyleme karşı tetikte olup karşılık vereceklerini vurguladı.

Ateşkes konusunda arabuluculuk etme ve çatışmaları sona erdirme çabalarından dolayı Çin'e teşekkür eden Dar, Çin ve uluslararası toplumla yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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